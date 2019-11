Ole ihmiselle ihminen

Maahanmuuttajista ja pakolaisista puhutaan usein samana asiana. On otettu hampaisiin pakolaiset, ikään kuin he olisivat syyllisiä sotiin ja väkivaltaan, joilta joutuvat etsimään turvapaikkaa. Ei ole todellakaan sattuma, että eniten pakolaisia Suomeen on tullut viime aikoina maista, joissa käydään sotaa.

Sanotaan, että hyväksytään maahanmuuttajat, jotka tekevät töitä ja maksavat veroja. Maahanmuuttajia syyllistetään, niin kuin he olisivat vastuussa kansain­välisestä talouskriisistä ja lamasta. Kun ei ole rohkeutta arvostella suuryhtiöiden johtoa ja suursijoittajia, käydään heikompien kimppuun.

Mielestäni maahan­muuttajien kieliopetukseen ja työllistämiseen on saatava lisää rahaa. Työ on maahanmuuttajille, kuten meille muillekin, tärkeää.

Mutta valitettavan usein maahanmuuttajien arvo mitataan vain työvoimatavarana. Työperäisen maahanmuuton korostaminen syrjäyttää usein ihmisoikeudet, jokaiselle ihmiselle kuuluvat yhtäläiset perusoikeudet.

Kiitos ei vihapuheelle ja -teoille.

Jorma Talikka

Janakkala