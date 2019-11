Vegaaniruoka sopii myös pikkulapsille

Mikael Fogelholm suhtautui varauksella vegaaniruokavalion sopivuuteen alle kouluikäisille lapsille. (MT 15.11.)

Valtion ravitsemusneuvottelukunta, minkä jäsen myös Fogelholm on, on todennut vuonna 2016 julkaistuissa lapsiperheiden suosituksissa huolellisesti suunnitellun vegaaniruokavalion sopivan kaikissa elämänvaiheissa. Samaa mieltä on ollut jo vuodesta 1997 myös arvostettu ravitsemusasiantuntijajärjestö Academy of Nutrition and Dietetics.

Näiden kannanottojen taustalla on vegaanilapsista tehdyt tutkimukset. Mitään sellaista tutkimusta ei ole tullut, mikä antaisi aihetta epäillä vegaaniruokavalion aiheuttavan kehityshäiriöitä, mistä Fogelholm oli huolissaan.

Suomen leveysasteilla kaikkien pikkulasten ruokavaliota täydennetään D-vitamiinilla. Kaiken ikäisten vegaanien ruokavaliossa tarvitaan D-vitamiinin lisäksi myös B12-vitamiinia ja jodia lisänä. Raskauden aikana ja imettäessä vegaanien on suositeltavaa käyttää myös DHA-rasvahappo­lisää.

Vegaanijärjestöt ympäri maailman neuvovat vegaaneja ruokavalion täyspainoisessa koostamisessa ja tarvittavista ravintolisistä. Vegaaniperheillä on myös mahdollisuus käydä ravitsemusterapeutin vastaan­otolla. Suurin osa vegaaneista huolehtiikin hyvin sekä omasta että lastensa ravitsemuksesta.

Johanna Kaipiainen

ETM, laillistettu

ravitsemusterapeutti

Charlotta Hyttinen

ETM, ravitsemustieteilijä

Eevi Peltola

TtK

ravitsemusasiantuntijoita Vegaaniliitto ry