Suomalaista maataloutta on ahdistettu viime aikoina. Tämän päälle ”ilmastoekspertit” käyvät ylikierroksilla somessa. He kävi­vät hiljan Ylen päätoimittajan Jouko Jokisen kimppuun: Hän oli vain sanonut, että ilmastojournalismin pitäisi olla moni­äänistä. Tämän jälkeen hänet oli väännetty tieteenkieltävän roskan levittäjäksi.

Jotain on pahasti vialla: Edes asianosaiset eli maanviljelijät tai vapaa media eivät saisi sanoa mielipiteitään. Tervettä keskustelua ei suvaita. Maailmanlopulla pelotellaan, syyllistetään ja arvostellaan ihmisten elämäntapaa ja valintoja.

Muutkin kuin maanviljelijät alkavat olla kurkkua myöden täynnä ilottoman ilmasto­vyörytyksen takia. Miksi juuri maitotilallisista tuli kirosana ilmastoriehunnassa? Entä lihantuottajista?

Siksi, että maatalous on oiva maailmanlaajuinen syyllinen ilmastotiedeyhteisön mukaan. Onko reilua ilmastolaskelmissa, että suomalaista maataloutta rinnastetaan Amazonin sademetsien kulottamiseen – siis peltolaajennuksiin ja hulvattomiin metsien hakkuuseen. Kannattaa tietää sekin, että 2/3 maailman eläin- ja kasvilajeista elää sademetsissä.

Suomalainen maatalous on vastuullista. Eläinten hyvinvointi on ykkösasia. Tuotettu ruoka on puhdasta ja antibioottivapaata. Oma maatila, ympäristö sekä lihan ja maidontuotto on maanviljelijän sydämen asia.

Maanviljely on ollut iäti ympäristön vaalimista, kokoaikaista vastuuta maasta, perheestä ja eläinten hyvinvoinnista. Suomalaisen ruokaturvan huolehtiminen ja ympäristövastuu on ollut pitkä jatkumo – korvaamattomampi kuin yhdenkään poliittisen puolueen vakuuttama asialista taikka ympäristöjärjestöjen vaatimukset.

Jätetään maanviljelijät rauhaan ja katsotaan juurillemme. Vielä elää paljon suomalaisia, joiden ruoanturva ja pieni elanto tulivat maasta. Lähes kaikki perusruoka tuotettiin itse tai saatiin naapureista.

Onneksi lähiruoka on pitänyt pintansa. Käsitys terveellisestä ruuasta elää vahvasti luontoa ja eläimiä lähellä olevien ihmisten mielissä.

Tarja Pitkänen

Kokemäki

