Hallitus korottaa ensi vuonna reilusti virvoitusjuomaveroa. Sitä perustellaan terveyden edistämisellä, sillä sokeroituja virvoitusjuomia pidetään yhtenä merkittävänä sokerinsaannin lähteenä.

Perustelu kuitenkin ontuu pahasti, sillä THL:n Finravinto-­tutkimuksen mukaan naisten sokerinsaannista kolme prosenttia on peräisin virvoitusjuomista, miesten kuusi.

Virvoitusjuomaverolla tavoitellaan kulutuksen ohjautumista sokeripitoisista juomista sokerittomiin juomiin. Siitä huolimatta myös sokerittomia kivennäis- ja lähdevesi verotetaan virvoitusjuomaverolla.

Hallitus myöntääkin, että virvoitusjuomaveron ensisijaisena tarkoituksena on kerätä tuloja valtion kassaan. Tästä syystä se haluaa verottaa juomia mahdollisimman laajasti, ja sen mukaan laaja veropohja vähentää tulkintatilanteita veron piiriin kuuluvien ja sen ulkopuolelle jäävien tuotteiden välillä. Tämäkin perustelu ontuu.

Miten ihmeessä voi olla vaikeaa tulkita, ovatko sokerittomat kivennäis- ja lähdevedet terveydelle vaarallisia. Tosiasiassa virvoitusjuomaverossa on kyse hyvin merkillisestä verohybridistä, jota perustellaan milloin mistäkin syystä. Virvoitusjuomavero on epäreilu ja vääristävä haittavero, josta on luovuttava kokonaan.

Aivan ensimmäiseksi sokerittomat kivennäis- ja lähdevedet olisi vapautettava virvoitusjuomaverosta. Se myös antaisi potkua viennille, sillä suomalaisilla vesillä on juojia myös ulkomailla.

Riikka Pakarinen

toimitusjohtaja

Panimo- ja virvoitusjuoma­teollisuusliitto