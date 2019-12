Suomalaisesta naudasta ei saa tehdä keskustelun syntipukkia

Ilmastonmuutos on todellinen uhka ja lämpenemisen pysäyttäminen vaatii kokonaisvaltaisia toimia. Luonnonvarakeskus Luken mukaan ruuantuotanto ja -kulutus aiheuttavat reilun viidenneksen kulutuksen ilmastovaikutuksista eli hiilijalanjäljestä. Asuminen kuormittaa ilmastoa ruokaa enemmän. Matkailu ja liikenne ovat kolmas suuri tekijä päästöjen syntymisessä. Hätkähdyttävä on vaateteollisuuden päästöjen suuruusluokka, se on yhtä suuri kuin lento- ja laivaliikenteen päästöt yhteensä.

Ilmastonmuutoskeskustelussa olemme seuranneet pettyneenä esimerkiksi Helsingin ylioppilaskunta HYY:n päätöstä lopettaa naudanlihan tarjoaminen opiskelijaruokaloissaan helmikuusta 2020 alkaen. Päätöksen tultua ilmi paljastui, että he olivat arvioineet naudanlihan päästöt virheellisesti liian suuriksi.

Ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa on paljon. Se on osin myös ristiriitaista, ja asioilla voi olla monenlaisia, erisuuntaisia vaikutuksia. Kiistatonta on vain, että maapallo lämpenee, ja sille on tehtävä jotain yhdessä.

Eri maissa ruuan tuotanto- ja viljelyolosuhteet ovat erilaisia. Esimerkiksi lihantuotannon päästöihin vaikuttaa muun muassa, millä eläimet ruokitaan. Suomessa naudat ruokitaan pääosin kotimaisella nurmirehulla, ja nurmella on kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä takaisin maaperään.

Hiilen palauttaminen maahan on keskeinen keino kääntää ilmastonmuutoksen suunta. Jos naudat pääsevät ulos laitumelle, niillä voi olla suotuisia vaikutuksia myös luonnon monimuotoisuudelle.

Suomessa on käynnissä useita hankkeita maatalouden päästöjen pienentämiseksi sekä hävikin minimoimiseksi, ja useat suuret elintarvikealan yritykset ovat näissä hankkeissa mukana. Toivomme, että kaiken ristiriitaisen keskustelun ja tiedon paljouden äärellä pidettäisiin pää kylmänä, ja että myös mediassa vältettäisiin yksinkertaistavia kärjistyksiä.

Koko suomalainen ruokaketju työllistää kokonaisuudessaan satoja tuhansia ihmisiä, elintarviketeollisuusyritykset 38 000 ihmistä, ja se on Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala 11,2 miljardin euron liikevaihdolla.

Ilmastonmuutoksesta huolimatta ihmisten on syötävä jatkossakin. Uskomme ja toivomme, että ruoantuotanto Suomessa muuttuu nopeasti entistä kestävämmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi.

Toivomme heidän, jotka syövät lihaa, syömään kotimaisia lihatuotteita, jotka ovat laadukkaita, puhtaita ja turvallisia, ja jättävät veroeurot Suomeen.

Mauno Lemettinen

Atria Nurmon pääluottamusmies

Janne Rinta-Könnö

Atria Kauhajoen pääluottamusmies

Asko Peltola

Snellman Lihanjalostus Oy:n pääluottamusmies

Ilmaston­muutoksesta huolimatta ihmisten on syötävä jatkossakin.