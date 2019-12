Suomen riistakeskus on perunut tälle talvelle suunnitellun susien jälkilaskennan, koska Luke esti sen toteuttamisen. Tällä toimenpiteelläkö susien sietämistä edistetään?

Koko maan kattava jälkilaskenta olisi paljastanut susien todellisen määrän, mikä veisi pohjan Luken puuhastelulta. Ihmettelen, miksi riistakeskus lähti tähän mukaan. Organisaatio on valmiina ja laskenta voitaisiin tehdä hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Keski-Suomen riistapäällikön Olli Kursulan mukaan laskentaa ei enää ehditä toteuttaa tänä talvena.

Väite on surkuhupaisa. Samoin on käynyt viimevuosina suunnitelluille jälkilaskennoille. Aiemmin tekosyy on löytynyt lumitilanteesta.

Metsästäjien SRVA-toiminnasta kieltäytyminen on ainoa ja tehokkain keino saada viranomaiset kuuntelemaan niitä, joita asia eniten koskee. Nykyisen menon jatkuessa joudumme luopumaan koirien käytöstä metsästyksessä.

Tämä johtaa hirvikannan kasvuun ja metsätuhojen lisääntymiseen. Tätäkö yhteiskuntamme haluaa?

Antti Tarkkala

Orivesi