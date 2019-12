Punamultapuolueet kärsivät mielikuvapolitiikasta

Perussuomalaisten kannatus sen kuin nousee ja perinteiset suuret puolueet SDP ja keskusta ovat gallupien mukaan vaikeuksissa. Monet politiikan tutkijatkin ovat esittäneet yhteiskunnallisen keskustelun polarisoituvan perussuomalaisten ja vihreiden välille. Kyse on kuitenkin identiteettipolitiikasta, jossa hämäräksi jää, millainen yhteys sillä on ihmisten arjen todellisuuteen.

Enää ei ole automaatio, että vasemmisto kerää sosioekonomisesti heikoimmassa asemassa olevien äänet ja keskusta maaseudun. Sen sijaan varakkain väestönosa on edelleen vahvasti ”luokkatietoista”: kokoomuksen kannatuksen pysyvyys verrattuna punamultapuolueisiin johtuukin juuri tästä.

Keskustan kannattajaprofiili eroaa kokoomuksesta paitsi alueellisesti, myös sosioekonomisesti, mikä selittää sen kärsimiä murskaavia vaalitappioita aina kokoomusyhteistyön jälkeen. Sama pätee vielä itsestään selvemmin sosialidemokraatteihin. Kyse ei ole siitä, että sosioekonomiset erot, alueellinen tasa-arvo tai perinteisen hyvinvointipolitiikan teemat olisivat menettäneet merkityksensä. Ne ovat juuri asioita, joista todellisuudessa ihmisten arjen turvallisuus ja onnellisuus rakentuvat.

Jussi Halla-ahon johtama perussuomalaiset on saanut kerättyä mitä ilmeisimmin sosioekonomisesti heikoimmassa asemassa olevia taakseen. Viime vaalikausi on yhtäkkiä unohtunut äänestäjien mielestä, vaikka puolue on siirtynyt entisestään oikealle. Halla-ahon mielestä ”sosiaaliturva on yhteiskunnan luksustoimintoja”. Mikään aluepolitiikan ystäväkään eiralainen Halla-aho ei tunnetusti ole.

Liikkuvien äänestäjien aikakautena kaikki voi muuttua kuitenkin nopeastikin. Vain vuosi sitten perussuomalaiset oli Ylen gallupissa vasemmistoliiton takana SDP:n ollessa yli 21 prosentissa. Hyvinvointivaltion aikanaan rakentaneilla punamultapuolueilla on siis toivoa, jos ne vain saavat paremmin viestinsä läpi.

Oikeistoon valtaosaltaan kallellaan oleva media on kirjoittanut kovin vähän hallituksen budjetin sisältämistä selkeistä parannuksista ihmisten sosiaaliturvaan ja hyvinvointivaltion vahvistamisesta.

Petteri Systä

poliittisen historian väitöskirjatutkija

Tampere