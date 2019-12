Polle, polle älä potki yli aisan

Ministerit on nimitetty vetämään kuvaannollisesti rekeä, jona toimii kyseinen ministeriö. Viime vuosina on sattunut kaksi kertaa, kun ministeriksi nimitetty henkilö on ylittänyt valtuutensa. Toisin sanoen hän on kuvaannollisesti sanoen potkinut aisojensa yli yrittäessään saada alaisensa toimimaan Suomen lain ja kansainvälisten säännösten vastaisesti.

Kataisen hallituksessa kehitysministerinä toiminut Heidi Hautala (vihr.) joutui eroamaan, kun hän yritti pakottaa alaisensa toimimaan Suomen lain ja kansainvälisten säännösten vastaisesti Greenpeace-rikollisen avustamisyrityksessä. Nyt ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) yritti pakottaa alaisensa rikkomaan myös kansainvälisiä säännöksiä salaa hallitukselta.

Tällä kertaa asia koski Isis-terroristien leiriltä Syyriasta salakuljettaa lapsia Suomeen. Tuskinpa hänellä kuitenkaan oli tarkoitus perustaa Suomeen mitään uutta koulutuskeskusta, mutta yritys oli joka tapauksessa erittäin sopimaton. Nähtäväksi jää, miten nykyinen hallitus suhtautuu kyseiseen asiaan. Johdonmukaisesti ajatellen hallituksella on vain yksi vaihtoehto.

Urpo Alatalo

Rovaniemi