Työhyvinvointi puuhuoltoketjussa, kolmas kerta!

Luonnonvarakeskus on lähettänyt kolmannen postituserän kyselystä ”Työhyvinvointi puuhuoltoketjussa 2019”. Postilakon päättymisen jälkeen kirjeen saivat ne, jotka eivät olleet vielä vastanneet internetissä tai palauttaneet paperilomaketta.

Kysely on kirvoittanut mielenkiintoisia yhteydenottoja Luonnonvarakeskukseen. Soittajat ovat tiedustelleet, onko joku taho todella kiinnostunut heidän työhyvinvoinnistaan? Olemme todellakin erittäin kiinnostuneita, muuten työhyvinvointikyselyä ei olisi edes käynnistetty, eivätkä Metsämiesten Säätiö yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa olisi työtä rahoittaneet.

Puuhuoltoketju on merkittävä osa kansantaloutta. Se ei toimi, ellei ihmisten hyvinvoinnista huolehdita. Kaikkien kyselyn saaneiden vastaukset ovat arvokkaita. Lähellä eläkeikää olevat vastaajat ovat tiedustelleet, voisiko lomakkeen antaa täytettäväksi alalla toimivalle, nuorelle yrittäjälle? Kysymykseen sisältyy hieno aikomus ja huolehtiminen.

Kyselyn vastaajat on valittu puuhuoltoketjun eri ammattiryhmistä otannalla. Otanta menee sotkuun, ja tulokset vääristyvät, jos joku muu kuin otantaan valittu vastaa kyselyyn. Olemme saaneet myös useita yhteydenottoja henkilöiltä, joiden mielestä kyselyn aihe on hyvin tärkeä. He ovat etsineet netistä kyselyn vastauslinkin, joka ei kuitenkaan aukea ilman kirjeitse lähetettyä vastaustunnusta.

Valitettavasti kysely kohdistuu vain otannalla valittuihin henkilöihin. Mieltämme lämmittää kuitenkin, että alan ammattilaiset kokevat asian näin tärkeäksi.

Puuhuoltoketjusta löytyy erilaisten työkoneiden kuljettajia, puun lähi- ja kaukokuljettajia, metsätyöntekijöitä, metsureita, metsätalouden toimihenkilöitä esimerkiksi neuvonnassa, puukaupassa, suunnittelussa ja esimiestehtävissä. Jos tekemäämme kyselyyn vastaa vain 30 prosenttia kirjeen saaneista, jää työhyvinvoinnista paljon pimentoon ja arvailujen varaan. Siksi kannustamme vielä vastaamatta jättäneitä tarttumaan kynään tai hakeutumaan tunnuksen kera tietokoneen äärelle.

Kyselyssä kerätyt tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Vastauksia tarkastellaan vastaajaryhmittäin, eikä sinun vastauksiasi tarkastella erikseen.

Marja Kallioniemi

tutkija

Aarre Peltola

yliaktuaari

Luonnonvarakeskus