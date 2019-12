Inarinsaamelaisten reaaliluonnonsuojelu?

Kari Kyröltä julkaistiin 3.12. mielipidekirjoitus, jossa hän inarinsaamelaisten nimissä esittää väitteitä, joita tuskin useimmat inarinsaamelaiset kokevat omakseen. Kirjoituksen pääviesti tuntuu olevan, että teollinen metsätalous on inarinsaamelaisen luonnonkansan oikeus.

Kyrö ottaa itselleen oikeuden määritellä inarinsaamelaisten kansan mielipidettä ilman minkäänlaista todellista mandaattia. Inarinsaamelaisilla ei ole sellaista omaa edustuksellista elintä, joka olisi hänen esittämiään kantoja koskaan muodostanut. Lähinnä sellaista elintä on saamelaiskäräjien inarinsaamelaisasiain neuvottelukunta, mutta se ei ole käsitellyt mitään tuon kaltaista.

Kyrön kirjoituksen mukaan inarinsaamelaisilla olisi kirjattuna oma reaaliluonnonsuojelun kestävä periaate. Kyrön mukaan periaatteen keskeisenä oikeutena on hyödyntää inarinsaamelaisten metsiä teollisella tavalla. En ymmärrä, mistä hän on tällaisia saanut päähänsä?

Ylipäänsä alkuperäiskansaoikeudessa annetaan turvaa perinteisille elinkeinoille teollista maankäyttöä vastaan. Kyrö kääntääkin tämän nurinpäin ja hän puolustaa elinkeinoa, jonka haitat ovat selvästi kokonaisedun vastaisia ja josta inarinsaamelaiset perinteisten elinkeinojen harjoittajat joutuvat itse kärsimään.

Kyrön mukaan on kyse metsälain määrittelemästä kestävästä metsätaloudesta ja hänen tarkoituksenaan lienee puolustaa Inarin yhteismetsän epäeettisiä hakkuita, joiden tielle asettui nyt muun muassa WWF, joka paljasti ne sertifiointitahoille. Inarin yhteismetsän toiminta ei täytä sertifiointistandardien eettisiä vaatimuksia, jolloin pitäisi hakea syytä ongelmiin omasta toiminnasta eikä tahosta, joka on ongelmista ilmoittanut.

Tämä Kyrön kirjoitus ja mielipiteet ovat täysin linjassa sen politiikan kanssa, jota harjoittavat niin sanotut uuslappalaiset tai lapinkyläväki. Tälle politiikalle on ominaista teollisen maankäytön puolustaminen, saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien ja poronhoidon vastustaminen, saamelaismääritelmän väljentäminen ja Jäämeren radan ajaminen. Kyseessä on samoja henkilöitä, joita istuu muun muassa Inarin yhteismetsän hoitokunnassa. Tälle lapinkyläväelle on täysin johdonmukaista pyrkiä lyömään kiilaa saamelaiskäräjien tähän asti harjoitettuun politiikkaan.

Kirjoituksensa sanavalinnoista huolimatta Kari Kyrö ajaa valtaväestön etujen mukaista politiikkaa. Enkä usko, että nämä näkemykset ovat laajasti kannatettuja inarinsaamelaisten keskuudessa.

Janne Saijets

Saamelaiskäräjien inarinsaamelaisasiain neuvottelukunnan jäsen

Tampere