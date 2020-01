Oikealla tiellä, edelleen

Vierailija Seppo Kääriäinen (MT 30.12.) arveli, että Halla-ahon perussuomalaiset eivät kulje Vennamon tai Soinin tiellä. Tulkinta oli väärä.

Ensinnäkin on vain perussuomalaisia, joita Halla-aho johtaa ja hyvin johtaakin. Kyllä Jussi tietää ja on asialinjalla! Puolueen ohjelmat ovat säilyneet kutakuinkin ennallaan. Tuntuu, että joiltakuilta muilta on polku pahemmin hukassa kuin meiltä.

Puolue on hyvinkin Vennamon viitoittamalla tiellä. Toki maailma muuttuu, eikä puolue enää voi perustua vain pienviljelijäin tai rintamamiesten puolustamiselle. Vastaavia ihmisryhmiä, unohdettua kansaa, Suomessa riittää tänäkin päivänä ja monet kokevat perus­suomalaisten linjan oikeaksi.

Soinin luotsaamien perussuomalaisten alkutaival oli kivinen. Kompastellen mentiin kuitenkin eteenpäin. Linja oli oikea ja puheenjohtaja loistava. Kannatusta alkoi löytyä.

Jyväskylän puoluekokouksen jälkeen tapahtunut petos oli kuitenkin raskas isku. Halvalla meni kolmenkymmenen vuoden kova työ.

Kielenkäytön muuttumisesta ala-arvoiseksi olen Kääriäisen kanssa samaa mieltä. Ei se niin mukavaa ole kuulla olevansa natsi, rasisti tai fasisti, se kun ei pidä paikkaansa.

Toki rasisti-kortti on rakkaille kilpailijoillemme helpompi ratkaisu kuin asiallinen keskustelu.

Mikko Nurmo

Valkeakoski