Hei maanomistajat, kelpaako raha?

Suomen maaseutu on näivettymässä, ja väki suuntaa kaupunkeihin työn ja rahan perässä. Tuntuu, että maanviljelys halutaan ajaa alas maassamme. Sitä ei tarvitse tehdä, jos nostatte päätä hieman pystyyn ja katsotte uusin silmin ja arvostavasti ympärillenne.

Mitä ikinä aiottekaan palstoillenne laittaa kasvamaan, tarjotkaa tuotteenne puhtaan luonnon antimina eteläisempään Eurooppaan.

Pankaa alueen päät yhteen ja laittakaa kotisivut. Sitten drone kuvaamaan sadan metrin korkeudelta 360 asteen hidas panoraama; eurooppalaiset ovat ihmeissään. Ei tehtaita, ei liikennettä, ei asukkaita eikä saasteita. Meidän viljelyksemme ovat enemmän luomua kuin vaikkapa Ranskan ja Saksan luomu, ja ihan ilman luomumerkintääkin.

Ajatelkaa, jos sitten vielä saatte peltonne luomusertifikaattiin: puhtaasta suomalaisesta luonnosta ja vieläpä luomu-statuksella. Hintaa saa tuotteelle laittaa niin paljon, että lompakot ratkeilee.

Olen kiertänyt markkinoilla ja keskustellut monesta maasta lähtöisin olevien henkilöiden kanssa. Kaikki ovat ihastelleet luonnon läheisyyttä ja puhtautta. Koskaan ei kuule heidän suustaan kysymystä: onko tämä luomua? Keskieurooppalaiset sanovat myyntipaikoilla, että kaikki mikä Suomesta tulee, on heille luomua.

Jos kokeilette jotain uutta, se ei tule menestymään harvaan asutussa maassamme, koska asiakaskunta on rajallinen. Viekää kokeilunne Lontooseen, Pariisiin, Berliiniin, mille tahansa urbaanialueelle.

Siellä on keskittyneenä pienelle alueelle sama määrä kuin meidän omassa maassamme on asukkaita. Siellä on mahdollisuus saada markkinoitua kaikki se, mikä täällä tuotetaan. Himangan perunoita, Huittisten ohraa, Laihian heinää.

Ja kaikki metsänomistajat. Laittakaa kiireesti luomusertifikaatin hakuun. Silloin kaikki puut, marjat, sammalet, kävyt sekä hirvet, teeret, jänikset ovat luomua! Kaikkiin tuotteisiin surutta kakkonen eteen ja nolla perään.

Aivan sama mitä ryhdytte tuottamaan, vaikka heinäsirkkoja. Älkää kuitenkaan odottako huikeaa menestystä Suomessa. Tuottakaa ja viekää sirkkoja puhdasta luontoa hehkuttamalla ulkomaille. Sieltä se tilipussi tulee.

Kalevi Rantanen

Lohtaja

