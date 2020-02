Olisiko markkinatalous toimivin ratkaisu?

Monen mielestä taistelu ilmastonmuutosta vastaan on kansainvälisellä tasolla hidasta ja omat toimet riittämättömiä.

Uskon, että suurin maailmaa muuttava tekijä on loppupelissä raha. Asiakkailla on rahaan liittyvää valtaa. Kun asiakkaat alkavat vaatia yrityksiltä ilmastotekoja ja tekevät niiden mukaisia valintoja, tapahtuu muutoksia. Yritysten on pakko kuunnella asiakkaidensa arvokäsityksiä.

Kaikkien organisaatioiden sidosryhmät tekevät tänään enemmän arvopohjaisia päätöksiä kuin koskaan aiemmin. Sidosryhmien arvoilla on valtaa. Voimme vaikuttaa sillä, mistä yrityksestä ostamme tuotteita, missä yhteisössä työskentelemme, ketä äänestämme ja missä asumme.

Voimme edellyttää asiakkaina, työntekijöinä, äänestäjinä ja asukkaina läpinäkyvyyttä suhteessa arvoihin ja vastuullisuuden tekoihin. Voimme vaatia konkreettisia tekoja puheiden sijaan. Sitä on 2020-luvun arvovalta ja sen avulla meillä on ääni.

Digitaalisessa maailmassa voimme linkittyä halutessamme kenen kanssa vain, joka jakaa samankaltaisia arvoja kanssamme. Myös Suomi voi olla taitavana viestijänä paljon kokoaan suurempi ja ottaa roolia maailman suurimman ongelman ratkaisemisessa.

Jukka Saksi

Vantaa