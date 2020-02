Kuntien pitää katsoa tulevaisuuteen

Kuntien talousahdinko on kuuma puheenaihe. Verotuksen muutoksiin kunnat eivät juuri voi vaikuttaa, mutta tulevaisuuteensa ne voivat.

Keskustelussa ykkösfraasi on ollut: ”Taantuvien kuntien on sopeutettava toimintojaan.” Ohjeeksi on annettu, että niiden tulee sopeuttaa toimintansa tasolle, jolle asukasmäärä tilastojen mukaan laskee tulevaisuudessa.

Näinhän tietenkin pitää tehdä, jos kunta jatkaa toimintaansa entisellä tyylillä. Asia voidaan nähdä myös toisin. Sopeuttamisvaatimus on kuin hätäraketti, jonka pitäisi herättää kuntapäättäjät. Enää ei voi toimia, kuten on aina toimittu.

Helppo paikka se ei ole sen enempää kuntalaisille kuin kuntapäättäjillekään. Pitää tehdä päätös kunnan alasajosta (sopeuttamisesta). Palveluverkoston alasajo tarkoittaa luonnollisesti kunnan houkuttelevuuden madaltamista. Jos kunta ei ole uusia asukkaita houkutellut tähänkään asti, seurauksena on kiihtyvä ulospäin suuntautuva muuttoliike.

Sopeuttaminen ei ehkä tapa kerralla kokonaan, mutta uusi sopeutusvaatimus jää odottamaan oikeaa hetkeä. Ei tarvitse olla kummoinen ennustaja, kun osaa arvata lopputuloksen. Viimeistä sopeutusta kutsutaan kuntaliitokseksi.

Sopeuttamissuunnitelman sijasta kunnat voivat tehdä kasvustrategian. Jokaisella Suomen kunnalla on käsissään houkuttelevuustekijöitä, joita ei tällä hetkellä hyödynnetä.

TNS Kantarin kyselyn mukaan 844 000 kaupunkilaista harkitsee vakavasti maalle muuttamista. Osuuskuntapohjaiset asumisratkaisut tai SIB-vaikuttavuusinvestoinnit ovat ratkaisuja muutoksen tekemiseksi.

Viisaasti tehty investointi tuo itseään enemmän tuloja ja elinvoimaa kuntaan sekä lisää houkuttelevuutta ja tulevaisuudenuskoa. Tulevaisuuden usko tuo lisää asukkaita, kuten esimerkiksi Utajärvellä on osoitettu.

Ensimmäinen kynnys kohti kasvua tuijottaakin usein peilistä. Kun saat siellä näkyvän ihmisen rohkaistua uudistumaan, mikä tahansa on mahdollista!

Kuntapäättäjät, muistakaa, että tilastot ovat aina historiaa. Katsokaa tulevaisuuteen ja luokaa siitä mieleisenne!

Juri Laurila

Rovaniemi

