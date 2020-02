Kotimaisen kalan käytön lisäämiselle ei edellytyksiä

Itämeren suojelijat esittävät aivan oikein kotimaisen kalan käytön lisäämistä. Tekoja asian puolesta ei kuitenkaan tehdä, eikä kotimaisen kalan käytön lisäämiselle ole edellytyksiä.

Ammattikalastajilla merellä on liian suuri ongelma voitettavaksi, hylkeet ja hyljesuojelijat. Avomerellä ei ole enää silakkaa eikä kilohailia, ja hylkeet syövät kalastajien saaliit rannikolla.

Rannikko on laaja, on runsaat kalakannat, mutta kalastajia vähemmän kuin Saimaalla norppia. Samaan aikaan kalastajiin kohdistuva valvonta menee yli ymmär­ryksen. Nyt uhataan gps- seurannalla, kalastajia halutaan valvoa kuin vankeja.

Kalan saanti ja käyttö ovat vaikeuksissa. Suojelukeskustelussa pyydä ja päästä -kalastusta arvostetaan enemmän, vaikka se on järkevää vain rajoitetusti eikä pyytäjillä ole aina valmiutta pyyntitapaan. Pyydä ja päästä ei lisää kotimaisen kalan käyttöä eikä kalan arvostustakaan, jos ja kun kaloja koukutetaan vastuuttomasti.

Pilkkiminen on hyvä harrastus, saadaan usein kalaakin. Ahven on kuitenkin sätkinyt jäällä. Asiasta on tehty valtakunnallinen rikosasia. Kalastusvastaisuudella on saatu jälleen julkisuutta. Oikea tieto pilkinnästä hämärtyy kiihkosuojelussa.

Verkkokalastuksenkin osalta on vastaavaa. Halutaan kaikki vedet kattavia rajoituksia, vaikka verkotus on valtaosassa vesissämme järkevin ja ainoa tehokas tapa kotimaisen kalan pyyntiin.

Hylje- ja merimetsosuojelu, verkko- ja kalastajavastaisuus, ammattia vaikeuttavan valvonnan paisuttaminen, gps-jalkapantaseurannan suunnittelu, pilkkiahventen äärisuojelusta pyydä päästä ihannointiin. Kaikki tämä murentaa kotimaisen kalan saantia.

Parempaa ei ole luvassa. Kepu huolehtii maataloudesta, persu maahanmuuttajista ja SDP omien äänestäjien ihme erivapaudesta vapaaseen kalan­hoitomaksuun. Kokoomus vaatii lisää rajoituksia meren kalastajille. Vasemmisto ja vihreät puoltavat kalan syöntiä, mutta vastustavat kalastusta yleisesti, koska kalan elämä päättyy kalastajan käsiin. RKP on pitänyt aina omien kalastajien puolta, mutta nyt ruotsinkielisellä rannikollakin kalastajat on tasa-arvostettu kurjuuteen.

Poliitikot puhuvat kalastuksella vain ääniä. Peltsi Peltola ja monet muut ovat tosissaan kotimaisen kalan käytön lisäämisen puolesta. Mutta kotimaisen kalan käytön lisääminen ei ole mahdollista, jos tai kun ei ole ammattikalastajia eikä kalastuksella mahdollisuuksia.

Risto Tolonen

Ii