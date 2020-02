Kotitalousvähennyksestä intoillaan, kuinka se on erinomainen asia. No tässäkin kansalaiset joutuvat eriarvoiseen asemaan. Pienituloisia, työttömiä ja pientä elekettä saavia on kai satojatuhansia. Esimerkiksi tonnin eläkkeestä menee veroa noin viisi prosenttia, noin 50 euroa. Heillä ei ole veroa, mistä vähennystä saa.

Hyvätuloinen aviopariskunta voi tehdä tämän maksimi vähennyksen, joka noin 4 000 euroa. He voivat käyttää sen siihen tarkoitukseen, mihin se on haluttu eli esimerkiksi remontteihin, lumitöihin ja puutarhan hoitoon.

Verottaja niin kuin maksaa viulut.

Jos pienituloinen ei pysty tekemään näitä töitä ja jos ne teettää muilla, ne ovat sitten omasta pussista maksettava.

Sitten on vielä näitä kaikenlaisia remonttikaupustelijoita eläkeläisten kimpussa. Kun ostat heiltä sitä sun tätä, saat sitten verovähennyksen, mutta sitä vaan passaa ihmetellä, että mihinkä taskuihin näitä veroeuroja lopulta päätyy.

Miksi mikään taho ei puutu tähän epäkohtaan?

Jouko Nikula

Vieremä