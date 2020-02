Kotimaisten öljykasvien hinnoittelu

Matti Leppäkoski viittaa mieli­pidekirjoituksessaan (MT 14.2.) Viljelijän Avena Bernerin Tulevaisuus on öljykasvien -kampanjaan sekä öljykasvien hinnoitteluun.

Olemme iloisia, että öljykasvikampanja on huomattu ja jaamme yhteisen näkemyksen öljykasvien viljelyn positiivisista vaikutuksista.

Rypsi- ja rapsiraaka-aineen hinnanmuodostusta haluamme kuitenkin täsmentää. Euronext- pörssin rapsifutuurin hinta yhdistetään helposti käteis­hintaan, jonka viljelijä saa toimittaessaan tavaraa eurooppalaisiin vastaanottopisteisiin.

Futuurihinta on Euronext- pörssissä tehty hintanoteeraus, johon tulevaisuudessa tehtävät kaupat voidaan sitoa.

Käteispreemiolla eli basiksella korjataan noteerattu futuurihinta todelliseen käteishintaan. Tästä syystä markkinoilla maksettavat käteishinnat ja Euronextin noteeraama rapsifutuurin hinta voivat poiketa toisistaan. Ajantasainen hinta Kirkkonummen kasviöljynpuristamolle ja muihin Avenan vastaan­ottopisteisiin toimitettuna on nähtävillä Avenakaupassa (avenakauppa.fi).

Perinteisen suoran kaupan lisäksi öljykasveille on mahdollista tehdä myös basis- sopimuksia, jotka sidotaan Euronext-pörssihintaan. Tällä hetkellä vuoden 2020 marraskuun rapsifutuuriin sidotun basis-sopimuksen basis on 0 euroa tonni. Tämä tarkoittaa, että rypsi- ja rapsisadon puintiajan hinta on tasan Euronextin rapsifutuurin verran.

Hinnoitteluajankohdan viljelijä voi valita itse. Avena Bernerin sopimusviljelijän on mahdollista hyödyntää sopimusviljelyn edut. Öljy­kasvien sopimusviljelijälle maksetaan lisä, joka on suuruudeltaan 5 euroa/sopimustonni.

Basis-sopimukseen yhdistettynä sopimusviljelijä saa tulevan kasvukauden sadolle hinnan, joka on +5 euroa/tonni Euronext-pörssihintaa korkeampi.

Kotimaisen öljykasviraaka- aineen saatavuus on Avenalle ensisijaisen tärkeää, ja siksi haluamme edistää suomalaista öljykasvien viljelyä. Uudella sopimusviljelymallilla tähtäämme pitkäjänteiseen yhteistyöhön sopimusviljelijöidemme kanssa.

Järjestämme helmi–maalis­kuussa öljykasvikiertueen, jonka tilaisuuksiin toivotamme viljelijät tervetulleiksi. Kiertueen aikataulu ja lisätietoa öljykasvien viljelystä löytyy osoitteesta tulevaisuusonoljykasvien.fi.

Tero Heikkinen

toimitusjohtaja

Avena Nordic Grain Oy