Lastensuojelun työolosuhteet kuntoon

Maaseudun Tulevaisuus nosti 18.2. kirjoituksessa esiin lasten­suojelun työntekijäpulan sijaishuollossa. Yli 20 lastensuojelujärjestöä ja -yritystä vaatii, että sijaishuollon henkilöstön koulutukseen ja saatavuuteen puututaan pikaisesti.

Vaatimuksessa nostetaan esiin, että alalle päteviä, ammattikorkeakouluista valmistuneita sosionomeja on vaikea rekrytoida.

Järjestöjen ja yritysten edustajien mukaan sosionomit uupuvat nopeasti ja vaihtavat kevyempiin töihin. Johtopäätöksenä he toteavat, ettei sosionomikoulutus anna riittäviä valmiuksia sijais­huollon vaativaan työhön.

Lastensuojelun sijais­huollon työnantajien on nyt aiheellista katsoa peiliin eikä syyttää työntekijöitä tilanteesta. Jos alalle koulutetut ammattilaiset karttavat työtä sijaishuollossa, syy on muussa kuin koulutuksessa.

Talentian palkkakyselyn mukaan lastensuojelulaitoksen ohjaajalla tehtäväkohtaisen palkan keskiarvo on 2 349 euroa yksityissektorilla ja 2 353 euroa kunnissa.

Kuten vaatimuksen alle­kirjoittajat nostavat esiin, työ on hyvin vaativaa. Ihmettelemmekin, miksi se ei näy palkkauksessa.

Myös työoloissa riittää parannettavaa. Kun nämä pistetään kuntoon, löytyy myös päteviä työntekijöitä.

Olemme samaa mieltä siitä, että lasten kannalta tilanne on hälyttävä. Sijoitettujen lapsien on saatava oikeuksiensa mukaista huolenpitoa. Siksi on tärkeää, että alan ammattilaisten työolot ovat kunnossa, ja he jäävät alalle.

Tero Ristimäki

puheenjohtaja

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry