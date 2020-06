Lukijalta: Miksi hirvien kaatolupia ei myönnetä huomattavasti enemmän? Eräs kansanedustaja kertoi minulle syyn selkokielellä

"Liikenteen lisäksi hirvet aiheuttavat suurta vahinkoa Suomen metsätaloudelle pakottamalla metsärakenteen dramaattiseen muutokseen."

Maamme hirvikanta oli vuoden 2019 jahdin jälkeen noin 86 000 hirveä. Kaatolupia on myönnetty viime vuosina yli 50 000. Kun on paljon hirviä, tapahtuu myös kolareita paljon, vuosittain noin 2 000. Myös peurakolarit ovat voimakkaasti lisääntyneet, vuosittain on noin 6 000 kolaria. Kolareihin liittyy paljon inhimillistä kärsimystä.

