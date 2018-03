Selkeä tavoite EU-neuvotteluihin

Suomi tavoittelee tulevissa EU:n rahoituskehysneuvotteluissa maatalouspolitiikassa mahdollisimman korkeaa osuutta haastavien luonnonolosuhteiden takia. Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mielestä Suomen pitää huolehtia ruuantuotannon edellytyksistä koko maassa. Suomi on Orpon mukaan myös valmis kasvattamaan EU:n budjettia, jos se tuottaa lisäarvoa Suomelle. (MT 21.2.)

On hyvä, että hallituksella on yhteiset ja selkeät tavoitteet EU-neuvotteluihin. Kuten Orpo muistuttaa, muillakin jäsenmailla on omat tavoitteensa. Neuvottelut eivät tule olemaan helppoja, mutta etukäteen ei pidä antaa periksi.