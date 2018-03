Puun kysyntä kasvaa vauhdilla

Auringonlaskun alaksi muutama vuosi sitten leimatulla metsäteollisuudella menee nyt vahvasti. Perinteinen sellu- ja sahateollisuus on muuttunut laaja-alaiseksi ja monipuoliseksi biotuoteteollisuudeksi.

Metsäteollisuuden nousu näkyy myös yhtiöiden tuloksissa. Kaikki isot metsäyhtiöt tekivät viime vuonna hyvän tuloksen. Myös sahatavaran kysyntä on ollut ennätyksellistä. Sahatavaraa tuotettiin viime vuonna Suomessa lähes 12 miljoonaa kuutiota. Vientiin siitä meni 9,5 miljoonaa kuutiota.

Puusta rakennetaan entistä suurempia rakennuksia. Esimerkiksi Joensuuhun on rakenteilla 14-kerroksinen puukerrostalo.

Puurakentamisen suosio lisääntyy myös muualla kuin Suomessa. Tokion suunnitellaan jopa 350 metriä korkeaa puupilvenpiirtäjää. Syynä puurakentamisen lisääntyneeseen suosioon ovat rakennusten homeongelmat. Erityisesti puun suosio on kasvanut koulu- ja päiväkotirakentamisessa.

Ranskalaisen arkkitehdin Veronique Kliminen mukaan julkisen sektorin kiinnostus puurakentamiseen on sidoksissa energiatehokkuuteen ja ekologisuuteen. Kaikissa Kliminen toimiston toteuttamissa kouluhankkeissa on haluttu, että rakentamisessa käytetään puuta. (MT 21.2.)

Suomessa teollisuuden lisääntynyt puuntarve on nostanut hakkuut ennätystasolle. Viime vuonna puuta korjattiin metsistä Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan 61,3 miljoonaa kuutiometriä. Edellisen vuoteen verrattuna hakkuut lisääntyivät kuusi prosenttia, vaikka syksyn ja alkutalven korjuuolosuhteet olivat heikot.

Vaikeiden olosuhteiden takia teollisuus kärsi ajoittain puupulasta. Kelirikkoleimikot ovat olleet alkutalven aikana erittäin kysyttyjä. Talvileimikoiden korjuuseen on päästy vasta pakkasten myötä.

Vaikka alkuvuoden puukaupat ovat jäljessä viimevuotisesta, ennakoi MTK:n tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, että tästä vuodesta tulee viimevuotistakin parempi sekä puukaupan että hakkuiden osalta. (MT 23.2.)

Järvisen kanssa samoilla linjoilla on Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksen johtaja Petri Pajunen. Hänen mukaansa viime vuosi oli puukaupassa huippuvuosi ja tänä vuonna tavoitteet ovat vielä korkeammalla. Pajusen mielestä tulevaisuus näyttää metsänomistajien kannalta hyvältä, koska metsäteollisuudella on isoja hankkeita suunnitteilla.

MTK-Keski-Suomen kenttäpäällikkö Pauli Rintalan ennakoi, että puun käyttö loikkaa tänä vuonna selkeästi ylöspäin, koska metsäteollisuuden investoinnit ovat lähteneet tuotannoltaan täysimittaisesti käyntiin. Puun kysynnän lisääntyminen on nostanut hieman myös kantohintoja, mutta metsänomistajien on syytä olla Rintalan mukaan kauppoja tehdessään valppaana.

Rintala muistuttaa, että puukauppa on taitolaji. Mitä syvemmälle puukauppaan mennään, sitä karumpaa se on. Ongelmana on muun muassa tukin ja kuitupuun hintasuhde.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtajan Mikko Tiirolan mukaan yksi ratkaisu ongelmaan olisi siirtyminen nykyisestä puutavaralajihinnoittelusta runkohinnoitteluun. Tiirolan mielestä runkohinnoittelu yksinkertaistaisi puukauppaa ja poistaisi metsänomistajalta puun katkontaan liittyvää riskiä.

Joka tapauksessa metsäteollisuuden tuotteilla on nyt kysyntää. Pellervon taloustutkimuksen viime lokakuussa tekemän arvion mukaan sellun vientimäärä kasvaa tänä vuonna 15–17 prosenttia ja sahatavaran tuotanto kasvaa 3–5 prosenttia.

Metsäteollisuuden nousu on koko kansantalouden kannalta erittäin myönteinen uutinen. Kysymys on Suomen kannalta elintärkeästä vientiteollisuudesta, jonka käyttämästä raaka-aineesta valtaosa on kotimaista.

Sen lisäksi, että puu on oiva uusiutuva raaka-aine, korostuu metsien merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa. Hyvin hoidettu metsä tuottaa laadukasta puuta ja sitoo tehokkaasti hiilidioksidia.