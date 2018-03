Kansalaispuolue kappaleina

Kansalaispuolue tiedotti lauantaina erottaneensa perustajansa Paavo Väyrysen puolueesta. Syyksi puheenjohtaja Sami Kilpeläinen ilmoitti taloudelliset väärinkäytökset ja Väyrysen pyrkimyksen kilpailevan puolueen, keskustan, puheenjohtajaksi. Väyrynen kiisti syytökset ja ilmoitti erottamiskokouksen olleen laiton.

Väyrysen keskustalle piikiksi luoma kansalaispuolue on kappaleina. Sille on lauantain kokouksissa nimetty kaksi kilpailevaa hallitusta. Ne ratkovat voimasuhteensa ilmeisesti raastuvassa. Puolueen kannalta hyviä lopputuloksia ei ole. Politiikan talviteatterissa on käynnissä farssi, joka saanee ainakin keskustan nykyjohdolta täydet viisi tähteä.