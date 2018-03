Korkoriski syytä huomata

Suomessa on eletty useita vuosia erittäin matalien korkojen aikaa. Se, että rahaa voi lainata lähes ilmaiseksi, on poikkeuksellista. Nyt poikkeus on kestänyt niin pitkään, että moni on oppinut pitämään sitä normaalina. Riski korkojen noususta huolettaakin yhä useampaa talouden seuraajaa.

Jo puolet uuden asuntolainan ottajista suojaa luottonsa koron nousulta (MT 2.3.). Myös vanhoja lainoja suojataan. Näin tekee yhä useampi maatiloistakin, joiden yhteen laskettu lainakanta on liki seitsemän miljardia euroa. Korkosuojaus tietysti maksaa. Niin tekee muidenkin riskien hallinta. Joka tapauksessa korkoriski on nyt syytä huomata.