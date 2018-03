Käytöksestä syytä keskustella

Ohjaaja Aku Louhimiehen työskentelytavat ovat nousseet väkevän kritiikin kohteeksi. Keskustelu on jatkoa amerikkalaisesta elokuvamaailmasta syntyneelle #metoo-ilmiölle, joka nosti esille erityisesti sukupuolista häirintää.

Tässä uusimmassa keskustelussa on enemmän pelissä. Kysymys on vallankäytön ja hyvän käytöksen rajoista. Keskustelun soisi leviävän myös yrityselämään ja muuallekin työelämän rakenteisiin. Jo pelkkä mahdollisuus väärinkäytösten julkisesta käsittelystä on omiaan parantamaan käytöstä.