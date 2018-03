Tänään kiirastorstaina suomalaiset valmistautuvat pääsiäisen viettoon. Kristikunnan suuri juhla on muuttanut muotoaan. Koko maa ei enää "hiljenny" muistamaan Vapahtajaa ja tämän ylösnousemusta, vaan kirkollista juhlapyhää vietetään vähemmän muodollisesti – ulkoillen, ystäviä ja sukulaisia tavaten tai harrastusten parissa. Vaikka kaupat ovat auki, myös kirkot täyttyvät.

Pääsiäinen tuo kevään. Nopeasti pitenevissä päivissä on jo lupaus tulevasta kesästä ja uudesta kasvukaudesta. Viime syksyn kato luo edelleen pitkän varjonsa monen maatilan arkeen. Kevät on kuitenkin omiaan vahvistamaan uskoa parempaan. Pääsiäinen on myös kotimaisen ruuan suuri juhla, mistä ruuan tuottajankin kannattaa olla ylpeä.