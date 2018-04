Vallattomien valtataistelu

Kiista Paavo Väyrysen luoman kansalaispuolueen omistajuudesta näyttää kiihtyvän. Puolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen haluaa eroon Seppo Hauta-ahon johtamasta väyrysläisestä siivestä. Hauta-aho puolestaan puuhaa viranomaisiinkin vedoten uutta jäsenkokousta, jossa kansalaispuolueen johtajakiista ratkaistaisiin.

Kansalaispuolueessa suurta yleisöä on kiinnostanut, millä tavalla Väyrynen luomuksellaan pystyy vaikuttamaan keskustaan. Tietysti itse Väyrynenkin on ollut kiinnostava. Nyt puolueessa kiinnostaa vain katkera johtajariita, jolla ei ole maailman menoon mitään vaikutusta. Kyse on vallattomien valtataistelusta, myrskystä sormustimessa – dramaattisesta toki.