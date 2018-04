Ylikorko syytä palauttaa tiloille

Nordea ja POP-pankki pohtivat parhaillaan, palauttavatko ne maatilojen korkotukilainoista perimiään ylikorkoja takaisin tiloille. Maatilojen suurin rahoittaja OP päätti jo osaltaan palautuksista, kun rahoitusneuvonta Fine sitä suositteli yksittäisen viljelijän pyytämässä lausunnossa.

Pankit ovat päätyneet perimään maatiloilta liikakorkoa, koska markkinakorot ovat laskeneet alle korkotukilainoille määrättyä minimikorkoa. Jos kyse on vahingosta, vahinko on pankeille nolo. Sen seuraus on nostanut tilojen lainanhoitokuluja ja tuonut pankeille ansaitsematonta etua. OP:n päätös palauttaa ylikorot ilman eri hakemusta, on ryhdikäs. Se kelpaa esimerkiksi muillekin.