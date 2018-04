Fortumille muistutus riskeistä

Valtionyhtiö Fortum on joutunut Venäjällä parjauskampanjan kohteeksi. Venäjän virallisessa lehdessä Rossijskaja Gazetassa julkaistussa kirjoituksessa väitetään muun muassa, että Fortum on uhka Venäjän turvallisuudelle. Näyttää siltä, että Fortum on joutunut osaksi kansainvälistä pakotekierrettä.

Kampanjan taustalla saattaa olla myös Fortumin Uniper-kauppa, joka tarvitsee myös Venäjän viranomaisten hyväksynnän. Molemmilla yhtiöillä on merkittävää toimintaa Venäjällä. Fortum on mukana myös Pyhäjoelle suunnitellussa ydinvoimalassa yhdessä Rosatomin kanssa ja Uniper on osallisena Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeessa. Energiapolitiikassa Venäjällä ja EU:lla on kuitenkin niin isot intressit, että tuskin kummallakaan osapuolella on halua vetää energiaa mukaan pakotepolitiikkaan.