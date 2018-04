Yksikkökoon kasvu lisää myös riskejä

Suomessa ruuantuotantoa valvotaan kaikissa vaiheissa tarkasti. Valvonnan ja hyvien tuotantotapojen ansioista Suomessa syödään Euroopan ruokaturvallisuusviraston Efsan raportin mukaan Euroopan puhtainta ruokaa.

Eläimet ovat myös terveitä. Eläinten terveystilanne on Suomessa maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen hyvä. Euroopan lääkeviraston viime syksynä julkaiseman tutkimuksen mukaan Suomessa käytetään eläinlääkinnässä erittäin vähän antibiootteja. Merkittävä osa lihantuotannosta onkin meillä antibioottivapaata.

Tautiriskeihin pitää suhtautua kuitenkin meilläkin vakavasti.

Yksi riskitekijä ovat eläintauteja levittävät linnut ja muut luonnonvaraiset eläimet. Eviran mukaan salmonella on tappanut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon pikkulintuja. Salmonella on todettu pikkulinnuissa yli 20 paikkakunnalla.

Luonnonvaraisissa linnuissa on todettu myös Suomessa lintuinfluenssaa. Muun muassa villisikojen levittämää afrikkalaista sikaruttoa ei Suomesta ole tavattu.

Eläinterveys ETT:n asiantuntijaeläinlääkäri Ina Toppari muistutti MT:n haastattelussa, että pienestäkin lipsahduksesta voi huonolla onnella aiheutua suuri murhe (MT 4.4.).

Toppari arveli, etteivät suomalaiset kotieläintuottajat osaa suhtautua tautien leviämiseen riittävän epäilevästi, koska sikojemme terveystilanne on monen taudin osalta kansainvälisesti hyvä. Topparin mukaan jo afrikkalaisen sikaruton vuoksi kaikkea pitäisi muistaa epäillä ja ottaa taudeilta suojautuminen kokonaisvaltaisesti osaksi toimintaa.

Kotieläintilojen koon kasvaessa riskit mahdollisen eläintautienkin suhteen kasvavat. Hyvästä tilanteesta huolimatta pitää koko ajan olla varuillaan ja tautisuojaus kunnossa. Vaikka kaikki olisi kunnossa ja työt tehtäisiin mahdollisimman huolellisesti, saattaa katastrofi yllättää. Näin on käynyt varsinaissuomalaisella sikatilalla.

Yhdestä Suomen suurimmasta emakkosikalasta on löytynyt salmonellaa. ETT asiantuntijaeläinlääkärin Olli Ruohon mukaan salmonella on paljastunut niin sanotuksi "pikkulintutyypiksi". Ruoho ei lähde arvioimaan, mistä salmonella on kyseiselle tilalle levinnyt, mutta salmonellatyyppi viittaa jyrsijöihin ja villilintuihin. (MT 20.4.)

Salmonella löytyminen merkitsee sitä, että tilan kaikki 2 000 emakkoa porsaineen pitää hävittää. Sikojen hävittäminen heijastuu koko tuotantoketjuun, koska tila on tuottanut vuodessa 60 000 porsasta Atrian tuotantoketjun lihasikaloihin. Näin suuren porsasmäärän korvaaminen ei onnistu nopeasti.

Vakuutuksista huolimatta tuotannolliset ja taloudelliset menetykset ovat mittavat. Tilan porsaista kasvatettujen lihasikojen osuus on arviolta noin seitsemän prosenttia Atrian viime vuonna teurastamista sioista. Koko Suomen sianlihantuotannosta määrä on noin kolme prosenttia.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessorin Jarkko Niemen mukaan suurella tilalla salmonellasta aiheutuvat kustannukset saattavat nousta miljooniin euroihin. Kustannuksia tulee eläinten hävittämisen lisäksi tuotantoseisokista ja työläästä salmonellasaneerauksesta.

Suomessa kotieläintuotannon valvonta on yksi maailman tiukimmista. Vaikka salmonellan löytyminen on tilatasolla katastrofi, osoittaa tapaus, että valvonta ja salmonellan torjunta ovat Suomessa kunnossa. Salmonellatilanne on Suomessa niin hyvä, että voimme vaatia muun muassa EU:n alueelta tuotavalta lihalta salmonellatodistuksen.

Osa vastuullista tuotantoa on myös avoimuus. Ruokaketjuun liittyvistä ongelmista kertominen vahvistaa kuluttajien luottamusta kotimaiseen ruokaan.