Ruokakaupassa nyt seurattavaa

Suomen elintarvikealalta on vastikään kuultu kaksi uutista, joilla on pakostakin vaikutusta koko ruokamarkkinoihin. Ensin kävi ilmi, että Valio-ryhmässä maidon tuottajahinta on laskemassa 2,5 senttiä litralta. Seuraava uutinen kertoi, että Atrian sikaketjusta poistuu vuositasolla 60 000 porsasta suurtilan tautisaneerauksen takia.

Valion hinnanlaskussa kyse on reagoinnista markkinatilanteeseen. Se kertoo kuitenkin kovenevista hintapaineista koko kotimaiselle meijerialalle. Atrian osalta kyse on yllättävästä tapahtumasta, johon puolestaan markkinoiden kuuluisi reagoida. Tarjonnan vähetessä tuotteen hinnan kuuluisi nousta. Ruokamarkkinoilla tapahtuu nyt asioita, joissa riittäisi jo seurattavaa myös tulevalle ruokavaltuutetulle.