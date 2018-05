Metsä Group lisää vauhtiaan

Metsä Group ilmoitti torstaina selvittävänsä Kemin sellutehtaan uudistamista. Vaihtoehtoina ovat vanhan peruskunnostus tai uusi, yli miljardin euron tehdas, joka lisäisi selvästi tuotantoa ja puunkäyttöä. "Siirtyminen fossiilitaloudesta kohti vastuullista biotaloutta kiihtyy", Metsä Groupin tuore pääjohtaja Ilkka Hämälä perustelee.

Metsäalan tehdashankkeita tuntuu syntyvän melkein viikoittain. On myös esitetty huolta, kuinka suuri tekijä kiinalaisesta rahasta Suomen metsäteollisuudessa tulee. Kovinta vauhtia pitää kuitenkin Metsä Group, jonka omistus Metsäliiton kautta on vahvasti kotimainen. Uusi tehdashanke heti Äänekosken jätti-investoinnin jatkoksi kertoo vauhdin kiihtyvän. Se on myös lipunnosto muille pohjoisesta puusta kiinnostuneille.