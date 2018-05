Pentikäinen nosti sotalipun

Suomen Yrittäjät suositti tiistaina jäsenyrityksilleen, että nämä maksaisivat jatkossa työntekijöidensä työttömyyskassamaksun. Kassa olisi ay-liikkeestä riippumaton YTK eli niin kutsuttu Loimaan kassa. SY:n toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan järjestö kunnioittaa ay-toimintaa, mutta painottaa, etteivät ammattiliitto ja kassa ole sama asia.

Työntekijän kannalta tuntuu mukavalta, jos työnantaja tarjoutuu maksamaan kassamaksut. SY:n tarjous on kuitenkin samalla isku työmarkkinoiden pyhimpään. Kun yrittäjiä ei ole huolittu neuvottelupöytiin, SY on päättänyt sahata pöydästä jalat. Pentikäinen on nyt nostanut sotalipun kritisoimalleen "työmarkkinakartellille". Jälki voi olla arvaamatonta.