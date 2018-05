Siniset tarvitsevat Soinia

Ulkoministeri Timo Soinilla (sin.) on jo takanaan yksi 2000-luvun merkittävimmistä poliittisista urista. Perussuomalaisen puolueen pitkä rakennusurakka vei hallitukseen ja johti lopulta puolueen hajoamiseen viime kesänä. Pienpuolue sinisissä Soini on tavallaan lähtöpisteessä – tosin keskeisenä ministerinä. Voisi katsoa, että hän on vähintään osansa tehnyt.

Soini ei taida olla väistymässä. Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa Soini palaa SMP:läisille juurilleen (MT 7.5.). Hän tunnustaa alkiolaisuutta ja haikailee "laajaa Maalaisliittoa". Mielessä siintävät ensi vuoden euro- ja eduskuntavaalit, ja Soini sanoo tietävänsä, "miten temppu tehdään". Soinin temppua tarvitsee kipeästi sinisten puheenjohtaja Sampo Terho. Se on sinisten ehkä ainoa toivo.