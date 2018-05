Yrittäjät jää ilman ystäviä

Suomen Yrittäjät (SY) on viime aikoina ollut työmarkkina-asioissa yhä ärhäkämpi. Viimeksi SY:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen innosti jäsenyrityksiään maksamaan työttömyysvakuutusmaksut palkansaajaliitoista riippumattomaan "Loimaan kassaan".

Ay-liike raivostui, eikä SY saanut aloitteelleen tukea muualtakaan. Elinkeinoelämän keskusliitto on ollut asiassa jäätävän hiljaa. Viesti on, että Pentikäinen saa tulla itse ylös avannosta, jonne on pudonnut. SY:llä voisi olla annettavaa työmarkkinakentälle, mutta ilman ystäviä se ei saa asioita läpi. Tällä hetkellä he ovat vähissä.