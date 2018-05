Vanhaa veisuuta hakkuista

Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, Birdlife Suomi, Luonto Liitto ja Natur och Miljön käynnistivät viime viikolla kansalaisaloitteen, jonka tavoite on lopettaa avohakkuut Metsähallituksen metsissä. Aloitetta perustellaan luonnon monimuotoisuuden tarpeilla sekä avohakkuiden ympäristövaikutuksilla. Järjestöt haluavat valtion metsät harsintahakkuiden piiriin.

Luontojärjestöjen aloitteessa ei ole mitään uutta. Toki sen puuhaaminen kansalaisaloitteena eduskunnalle on vaihtelua aiempiin kampanjoihin. Vaikka keskustelu on aina hyvästä, nyt luvassa on turhaa työtä sekä nimenkerääjille että lainsäätäjille. Suomi on jo nyt metsiensuojelun suurvalta. Harsintahakkuisiin siirtyminen on valtiolle liki 100 miljoonan euron kysymys. Samoista euroista maksetaan myös ympäristöjärjestöjen avustukset.