Tietosuoja ottaa loikan

Tänään perjantaina astuu voimaan EU:n uusi tietosuoja-asetus. Mystinen kirjainyhdistelmä GDPR (general data protection regulation) muuttuu lihaksi. Kyse on EU-tason säätelystä, jolla kansalainen voi hallita yritysten ja palveluntarjoajien hänestä keräämää tietoa. Asetus myös määrittää pelisäännöt, joilla tietoa saa kerätä.

Internet on tähän saakka ollut tiedonkeruun villi länsi. Palveluiden, kuten verkkokauppojen tai sosiaalisen median käyttö on edellyttänyt monien tietojen luovuttamista käyttäjän sijainnista alkaen. Kehittyvän tekoälyn aikana tiedon haltija tuntee meidät jopa itseämme paremmin. Kansalaisen kannalta tietosuoja ottaa nyt loikan. Tietoyhteiskunnassa oikeus hallita omia tietojaan on perusoikeus.