Karjalasta kajahtaa yhä

Karjalaisten kesäjuhlat viikonloppuna Kouvolassa osoittivat luovutetuilta alueilta tulleiden heimohengen elävän yhä vahvana. Tämä ei ole itsestään selvää. Karjalaisuus on siirtynyt sukupolvilta toiselle, jo useaan kertaan.

Nykyisessä turbulentissa maailmassa karjalaisten elämänilolle on erityistä tilausta. Kun on kertaalleen kaiken menettänyt ja siitä huolimatta itsetuntoisena selvinnyt, on helpompi ymmärtää pakolaisia ja muita hätää kärsiviä, jotka nyt kokevat samaa.

Tulevaisuudessa tälle empatialle on yhä suurempi tarve. Karjalaista asennetta tarvitaan nyt laajalti.