Itsekkyyden aika tölvii EU:ta pahoin

Euroopan unionin heikkoudet nykyisessä yhä itsekkäämmäksi käyvässä maailmassa nousivat vahvasti esiin Kultaranta-keskusteluissa Naantalissa alkuviikosta. Mitä itsekkäämmäksi ja röyhkeämmäksi suurvaltajohtajien käytös käy, sitä suurempi paine EU:lla on vahvistaa yhtenäisyyttään ja toimintakykyään. Tätä viestiä vahvistettiin kaksipäiväisen tilaisuuden useissa puheenvuoroissa.

Naantalissa käytävät Kultaranta-keskustelut ovat vuosi vuodelta vahvistaneet tasavallan presidentin Sauli Niinistön asemaa ulkopolitiikan johtajana. Arvovaltaiset kansainvälisen ja kansallisen tason paneelit ovat isäntänsä näköisiä. Tällä kertaa Itämeren turvallisuustilanteesta, Venäjästä tai Natosta puhuttiin aiempia vuosia vähemmän.

Päähuomio oli kuitenkin vakavassa asiassa. EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi tämän suorimmin. Hänen mukaansa ollaan erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa, jos sekä Venäjän että Yhdysvaltain yhteinen etu on mahdollisimman heikko ja hajanainen Euroopan unioni.

Katainen myös alleviivasi erityisesti monen pienen EU-maan ongelmaa. Komissaarin mukaan EU on niin kauan vahva kuin kansainvälinen järjestelmä pitää säännöistä kiinni. Kun isot suurvallat toimivat itsekkäästi ja tekevät, mitä huvittaa, EU:lla on sormi suussa. Kataisen huomio on osuva ja juuri tällä hetkellä poikkeuksellisen ajankohtainen.

Erityisen kriittisen huomion kohteena Kultarannassa oli tänä vuonna Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Useissa puheenvuoroissa Trumpin toimintaa pidettiin itsekkäänä, käytöstä omituisena ja tulevaa Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa arvaamattomana. Kielenkäyttö oli poikkeuksellisen suoraa läntisen supervallan johtajasta.

Toki Trump on muutenkin kerännyt kyseenalaista kansainvälistä huomiota viime viikkoina. Pohjanoteeraus oli miehen käytös Kanadassa järjestetyn G7-kokouksen jälkeen. Vain hetki sen jälkeen, kun Trump oli sitoutunut kokouksen julkilausumaan, hän isäntämaata avoimesti halveksien irtisanoutui siitä.

Samalla hän vahvisti eriseuraisuuttaan EU:n mahtimaihin Saksaan ja Ranskaan. Parhaiten hänellä tuntuukin tällä hetkellä sujuvan Pohjois-Korean diktaattorin ja hirmuhallitsijan Kim-Jong Unin kanssa.

Ajankuva tämäkin.

Erityisesti pienille avoimille ja kansainvälisestä kaupasta ja muusta kanssakäymisestä riippuville EU-maille asetelma on vielä muitakin hankalampi. Jos monenkeskistä kaupan vakautta, rauhaa ja vakiintunutta kansainväliseen oikeuskäytäntöön perustuvaa järjestelmää tölvitään ja haastetaan, kaikki kärsivät. Eniten menettävät kuitenkin pienet maat.

Kultaranta-keskustelujen tähtivieras korosti tätä tunnelmaa poikkeuksellisen väkevästi. Osuvampaa Trumpin tölvimisen uhria kuin YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on vaikea keksiä. Helikopterilla Kultarantaan saapunut pääsihteeri veti puolen tunnin puheen kansainvälisen järjestelmän merkityksestä tänä turbulenttina aikana rutiinilla mutta vaikuttavasti.

Kuulijoiden oli helppo yhtyä Guterresin näkemykseen siitä, kuinka tärkeä, vaikkapa Pariisin ilmastosopimukseen sitoutuminen olisi kaikille maille, myös sitä irtisanoutuneelle Yhdysvalloille. Kokousisännälle hänellä oli myös puheensa lopussa rohkaiseva viesti toimia rakentajana kansainvälistä vakautta edistävissä hankkeissa.

Kultarannan kattaus oli Niinistön näköinen tätäkin vivahdetta myöten. Suomella on mahdollisuus toimia välittäjänä erityisesti Venäjän ja lännen välisissä keskusteluissa. Vaikka EU-maiden kyvystä pitää puoliaan Naantalissa puhuttiin paljon, Naton merkitystä ei korostettu.

Tämäkin sopi kokousisännän linjauksiin.