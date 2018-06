Suomi on pop

Suomi on jatkuvasti vahvistanut asemaansa kansainvälisen diplomatian keskuksena. Uusin menestys on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen Helsingissä. Suomi on tällä hetkellä monella tavalla pop. Trendikkyys suurvaltasuhteissa vain täydentää säihkettä.

Presidentti Sauli Niinistö on pyrkinyt vahvistamaan Suomen asemaa idän ja lännen vuoropuhelun mahdollistajana. Heinäkuinen tapaaminen on jatkoa tälle. Kokouksen antia on mahdotonta arvioida, mutta suurvaltojen tapaaminen itsessään on jo hyvä merkki.