Toimivaa sotea tarvitsevat kaikki

Hallituksen sote-uudistuksen viivästyminen ei jaksa tavallista suomalaista enää hetkauttaa. Vuosikausien vatulointi on uuvuttanut aktiivisimmankin kansalaisen poliittiseen apatiaan. Silti sotesta pitäisi olla edelleen kiinnostunut. Asialla on nimittäin kiire.

Tavalliset kansalaiset tarvitsevat toimivaa sotea, vaikka eivät itse sitä aina huomaakaan. Sairastuessamme meillä kaikilla on oikeus odottaa hyvää hoitoa, ikääntyessämme haluamme empaattista huolenpitoa ja veronmaksajina meillä on oikeus edellyttää, että maksamaamme rahaa käytetään tehokkaasti ja tarkasti.

Nyt näin ei käy. Monessa kunnassa rahat eivät yksinkertaisesti riitä. Yksittäiset isot hoitolaskut saavat kunnan talouspäättäjät haromaan hiuksiaan.

Hätäpäissään kunnat ulkoistavat nyt terveydenhoitoaan selvitäkseen tilanteesta edes jotenkin. Tilanne on yksityisille terveydenhuoltopalveluita tarjoaville yrityksille jopa huomattavan edullinen. Itse asiassa ne ehkä eivät välttämättä tarvitsekaan sotea ja valinnanvapautta, koska kasvavalle bisnekselle avautuu mahdollisuuksia muutenkin.

Yhä useampi kunta, kansalainen ja myös oppositiotakin edustava poliitikko tiedostaa, ettei nykymenolla voida jatkaa. Terveyspalveluiden laatu ja rahoitus eivät yksinkertaisesti riitä, jos niiden tuottamiseen ei pystytä luomaan leveämpiä hartioita. Viivästykset ovat jo tähän mennessä maksaneet paljon. Lasku vain kasvaa, jos asiaa ei saada järjestettyä kuntoon.

Hallituksen syyttävä sormi on hankkeen viime hetken viivästymisen osalta osoittanut vahvasti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan sosialidemokraattista puheenjohtajaa Krista Kiurua. Kiukun ymmärtää, vaikka hallituksen omistakin riveistä kuuluu nurinaa.

Kiurun toiminta on ollut kuitenkin niin kovakorvaista, että se aiheuttaa huolta jo hänen omassakin ryhmässään. Vaikka SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ilkkuikin pääministeri Juha Sipilälle (kesk.), ettei Sipilä uskalla järjestää asiasta luottamusäänestystä eduskunnassa, osa demariasiantuntijoista muistuttaa puolueensa johtoa asian monimutkaisuudesta.

Heidän mielestään olisi parempi antaa hallituksen nyt edistää hankettaan. Jos nykyinen gallup-kärki SDP voittaa ensi kevään eduskuntavaalit, se voi halutessaan tehdä soteen muutoksia niin, että varaa mahdollisuuden syyttää epäonnistumisista nykyistä hallitusta. Sama pätee vihreisiin. Sekä Rinne että vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ovat puhuneet maakuntamallin puolesta. Toisen päähallituspuolueen kokoomuksen vaalimaa valinnanvapautta he vierastavat.

Kokoomukselle sote-revohka on käynyt muutenkin kalliiksi. Puheenjohtaja Petteri Orpo on saanut tehdä hartiavoimin töitä pitääkseen puolueensa hallitusrintamassa mukana. Myös gallupeissa kokoomuksen kannatus on kääntynyt alamäkeen.

Kapinan taustalla on Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.). Osavoiton Vapaavuori on jo saanut, kun hallitus on hänen ennustuksensa mukaisesti joutunut siirtämään maakuntavaalien ajankohtaa ja sote on muutenkin viivästynyt. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että Vapaavuori ei pysty kaatamaan hallituksen sote-esitystä. Viimeisen laskennan mukaan kokoomuksen rivit saattavat sittenkin pitää.

Hallituksen pyrkimys saada sote-esitys eteenpäin voi, ironista kyllä, palvella hyvin myös nykyisen opposition tarpeita. Kaikki tietävät, että asialle on tehtävä jotain. Suuri konsensus on myös siitä, että terveydenhuolto on järjestettävä nykyistä suurempiin yksiköihin. Valmistelut tähän suuntaan ovat monissa maakunnissa jo pitkällä.

Toimivaa sotea tarvitsevat paitsi sairaat ja raihnaiset myös veronmaksajat, jotka tämän kaiken kustantavat. Asia on iso, eikä se tule kerralla valmiiksi. Silti alkuun olisi vihdoin päästävä.