Tolkun tulot tärkeitä

Johdon palkitseminen on edelleen tarkka paikka yrityksille. Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja Veli-Matti Mattila on huolissaan osaajien karkaamisesta muualle paremman palkan perässä. Samalla hän pitää tärkeänä, että palkitseminen sopii suomalaiseen yhteiskuntaan. Luoviminen tässä on hänen mukaansa tärkeää (MT 6.7.).

Mattila on oikeassa. Jos johdon palkitseminen koetaan oikeudenmukaiseksi, se parantaa yrityksen ja koko yhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Tolkullinen toiminta on suomalainen voimavara. Se vaatii kuitenkin avoimuutta. Ilman julkisia tulotietoja, se ei toteudu.