Metsien paloriski huipussaan

Poikkeuksellinen kuivuus yhdessä helteiden kanssa on nostanut Pohjolan metsien paloriskin huippuunsa. Ruotsissa on viime päivinä riehunut metsäpaloja tuhansien hehtaarien alueilla. Suomessakin on nähty tällä viikolla suuri palo, kun noin sata hehtaaria metsää roihusi keskiviikkoillasta alkaen Pyhärannassa Varsinais-Suomessa.

Suuret metsäpalot ovat Suomessa hyvin harvinaisia. Hoidettujen metsien ja metsäautoteiden verkoston ansiosta palot saadaan yleensä rajattua alkuunsa. Turvaa paloilta vahvistaa asuttu maaseutu ja osaava sammutushenkilöstö. Hallitsemattomat metsä- ja maastopalot hiilipäästöineen ovat maailmalla kasvava ongelma. Suomella olisi tässäkin syytä ylpeyteen. Ylpeilyn sijaan juuri nyt on syytä varoa tulen karkaamista.