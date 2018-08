Kolme suurta erottuu

Ensi kevään eduskuntavaaleihin on enää kahdeksan kuukautta. Nyt Ylen kannatusmittaus (Yle 10.8.) näyttää kolmen suuren – SDP:n, kokoomuksen ja keskustan – kasvattaneen eroa seuraaviin. SDP pitää kärkipaikkaa 21,2 prosentin kannatuksella. Ero keskustan kolmossijaan on 3,4 prosenttiyksikköä.

SDP on ottanut taas pääoppositiopuolueen roolin ja syö kannattajia vihreiltä, vasemmistoliitolta ja perussuomalaisilta. Hallituksessa sinisten kannatus lähenee nollaa, ja keskustalla ja kokoomuksella on kova työ pysyä SDP:n kannoilla. Ylen luvuilla hallituspohja vaihtuu varmasti. Samalla on vaikea löytää ideologista blokkia, joka saisi enemmistön eduskuntaan. Punavihreiden haastajien yhteenlaskettu kannatus jää 42,5 prosenttiin.