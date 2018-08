Kannattaa puhua ajoissa

Maatiloilla syksyn satoa korjataan vielä lähiviikkojen ajan kovalla kiireellä. Käsillä on monella tilalla katovuosi, ja sadon vähäisyys vie ilon tärkeästä työstä. Jos pitkiin työpäiviin yhdistyy taloudellinen ahdinko ja pelko maatilan tulevaisuudesta, vaarana on uupuminen.

Pelkoja tai väsymystä ei pidä hävetä, eikä niitä kannata hautoa yksin. Tärkeintä on puhua ongelmista ajoissa jollekulle luotetulle. Apua löytyy esimerkiksi Melan Välitä viljelijästä -hankkeen kautta. Omasta uupumuksestaan ja siitä toipumisesta kertoi MT:ssä nuori tuottaja Aki Syrjälä (Kantri 15.8.). ”Usein on helpompi puhua ihan ulkopuolisille. Jälkeenpäin helpottaa, kun on päässyt puhumaan.”