Ay-liike viljelijöiden tukena

Kaikki palkansaajakeskusjärjestöt tukevat kriisipakettia kuivuudesta kärsivälle maataloudelle. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo alkutuotannon selviämisen kadosta olevan tärkeää SAK:n liitoille. Akavan puheenjohtajan Sture Fjäder haluaa tukipaketista sen kokoisen, että sillä on merkitystä. STTK:n puheenjohtajan Antti Palola perustelee viljelijöiden auttamista myös kuluttajan edulla (MT ja MT.fi 17.8.).

Ruokaketju työllistää yli 300 000 suomalaista. Vaikka viljelijät ja palkansaajat jakavat – välillä kiistellenkin – ketjun niukkaa toimeentuloa, kriisissä huoli on yhteinen. Ay-liikkeen tuki vaikeana aikana on hieno solidaarisuuden osoitus viljelijöille. Leipä, jota suomalaiset syövät, on yhteinen.