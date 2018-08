Brändäys on viennin avain

Kotimaan markkinoiden ongelmissa suomalainen ruoka-ala on asettanut toivonsa vientiin. Kun Suomessa on kerran maailman paras ruoka, miksei siitä saisi parasta hintaa myös maailmalla? Vaikka menestyjiäkin ruokaviennissä löytyy, todellisuus on karu – Suomea ei maailmalla tunneta ensisijaisesti herkuistaan.

Markkinoilla kauppa syntyy laadun ja mielikuvien perusteella. Esimerkiksi voitokkaat viinamme ovat suomalaisuuden sijasta sitoneet brändinsä paikallisuuteen. Hyvä tuote tarvitsee hyvän tarinan. Sellainen voisi olla ruuan "arktisuus", josta kaavaillaan pohjoismaiden yhteistä brändiä (MT 27.8.). Yritys ei ole huono. Joka tapauksessa asiakkaalle ei kannata tuputtaa tarinaa, joka kiinnostaa vain myyjää itseään.