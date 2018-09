Turun operaatiossa ei kyse vain veroista

Viikonloppuna Turun seudulla nähtiin Suomen oloissa poikkeuksellinen viranomaisoperaatio. Keskusrikospoliisi ja verottaja suorittivat Puolustusvoimien tukemana kotietsintöjä useisiin kiinteistöihin rannikolla ja lounaisessa saaristossa. Alue eristettiin tiesuluilla sekä meri- ja lentoliikenteen rajoituksilla. Meriliikennettä – mahdollisia pakenijoita – kontrolloitiin rajavartioston aluksilla ja armeijan helikoptereilla.

Syynä suuroperaatioon oli epäily Suomeen rekisteröidyn yrityksen miljoonien eurojen rahanpesusta ja veronkierrosta. Viranomaisten mukaan yritykseen ja epäilyihin liittyi ”enemmän kuin yhden maan kansalaisia”. Kotietsinnöissä otettiin kiinni kolme epäiltyä, joista yksi vapautettiin. Viranomaiset kertoivat lisäksi takavarikoineensa rahaa, asiakirjoja ja sähköisiä tallennusvälineitä.

Miljoonien eurojen veronkierto on vakava rikos, mutta sellaisen vuoksi ei tähän saakka ole määrätty satojen neliökilometrien alueita lentokieltoon. Epäillyt talousrikolliset noudetaan yleensä poliisin suojiin siististi työpaikalta tai kotoaan muutaman hengen voimin. Nyt operaatioon osallistui iso joukko turvallisuusviranomaisia.

Voi päätellä, että viranomaiset pelkäsivät tutkinnan kannalta keskeisen materiaalin ja epäiltyjen katoamista. Samoin voi päätellä, että operaatiossa oli kyse muustakin kuin muutamasta kadonneesta veromiljoonasta.

Venäläisten halu hankkia kiinteistöjä Suomesta on herättänyt keskustelua 1990-luvun lopulta saakka. Tyypillinen ostos on ollut rantahuvila Itä-Suomesta, jonne itärajan takaa on ollut lyhyt matka lomailemaan. Venäläiset pitävät Suomen puhtaasta luonnosta ja turvallisuudesta.

Jo vuosikymmenen ajan on kuitenkin nähty, että venäläisomistukseen päätyy kiinteistöjä Suomen puolustuksen kannalta strategisesti hankalista paikoista. Näissä omistajina eivät yleensä ole venäläiset yksityishenkilöt, vaan omistajuus perustuu monimutkaisiin, usein kansainvälisiin yritysjärjestelyihin.

Viikonlopun operaatio on julkisuudessa liitetty Paraisilla kotipaikkaansa pitävään, useita saari- ja rantakiinteistöjä omistavaan Airiston Helmeen. Sen omistukseen liittyy vahva Venäjä-kytkös.

Viranomaisten mukaan kyseessä on ainoastaan talousrikostutkinta. Laajaa kansainvälistäkin huomiota saava isku on kuitenkin myös viesti siitä, että Suomi valvoo ja kontrolloi aluettaan.

Lauantaiaamuna Airistolla alkoi myös turvallisuuspoliittinen operaatio. Jo rikosten torjunta on toki osa turvallisuutta, mutta keskeiset viranomaiset vastasivat samalla kansalaisten huoleen siitä, mitä maamme rajojen sisällä mahdollisesti tapahtuu.

Ulkomaista omistusta Airiston Helmen kaltaisissa kohteissa on markkinoitu matkailuhankkeina. Lomaparatiisien sijasta ne muistuttavat usein varustelultaan pikemminkin tukikohtia. Sijaintinsa puolesta monesta niistä olisi mahdollista häiritä Suomen varautumista ja puolustamista mahdollisessa kriisitilanteessa.

Sekä presidentti että pääministeri olivat operaatiosta etukäteen informoituja. Sekin kielii, ettei kyseessä ollut pelkkä talousrikosratsia.

Krimin miehitys vuonna 2014 kiristi lännen ja Venäjän välit. Itämeri on sen jälkeen toiminut suurten sotaharjoitusten areenana. Turvallisuusasiantuntijoiden ja tavallisten kansalaistenkin huoli Suomen asemasta tässä pelissä on perusteltua.

Kiirehdityn tiedustelulain ohella Suomessa käydään nyt läpi lain muutkin keinot puuttua uusiin turvallisuusuhkiin. Lakeja tarvittaessa päivitetään.

Turun operaation voi nähdä viestinä sekä suomalaisille että maan rajojen ulkopuolelle. Kiinnostavasti se myös ajoittui Venäjän pääministerin Dimitri Medvedevin tänään alkavan vierailun alle.