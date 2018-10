Vihreiden tilanne hankala

Puoli vuotta ennen eduskuntavaaleja vihreät käy läpi vaikeaa johtajakriisiä. Puheenjohtaja Touko Aalto on sairauslomalla. Tarpeettomat kohut uuvuttivat puolueen ykköskärjen. Aallon tuuraajat jäävät julkisuudessa katveeseen ja seuraajaksi mielivä Emma Kari taas kompuroi siellä. Moni kaipaa hädässä jo ex-puheenjohtaja Ville Niinistöä.

Vihreissä on syytä miettiä, odotettiinko tuoreelta puheenjohtajalta liikoja. Joutuiko Aalto cityvihreässä paineessa olemaan jotain muuta kuin Touko Aalto? On toivottavaa, että Aalto palaa sairauslomaltaan omana itsenään – maakuntien vihreänä, joka uskaltaa puolustaa myös kestävää biotaloutta. Tontti on vihreillä nyt tyhjä. Puute syö puolueen kannatusta.