Vasemmiston vaalityö voi kostautua

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus saa kaikella todennäköisyydellä tänään luottamuslauseen eduskunnalta työllisyyspolitiikkaa koskevan tiedonannon jälkeen.

Sipilän hallituksen lopputaival ei silti ole helpottumassa. Ammattiliitot ovat ilmoittaneet jatkavansa painostustoimiaan irtisanomislakia vastaan, vaikka sillä olisikin eduskunnan enemmistön tuki takanaan. STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan ehdotus rauhoittaa tilanne eduskuntakäsittelyn ajaksi ei ole saanut suurta suosiota porvarihallitukseen kyllästyneessä ay-väessä.

Elintarviketyöläisten liiton puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen totesi hallituksen tiedonannon olevan "kikkailua", joka ei vaikuta liiton työtaistelutoimiin (MT 15.10.). Ainoa vaihtoehto, joka kelpaa Kuntoselle, on että hallitus vetää irtisanomissuojaa koskevan lakiesityksensä kokonaan pois. Se on kovaa puhetta, joka voi iskeä myös Kuntosen liiton omiin jäseniin.

Moni elintarvikealan yritys on heikossa taloudellisessa tilanteessa. Edessä on todennäköisesti irtisanomisia, eikä lakkoilu ainakaan helpota tilannetta. Pahimmillaan edessä on kotimaisen tuotannon paikkaaminen tuontiruualla.

Hallitus taas on sitonut hankkeeseen niin paljon poliittista pääomaa, ettei perääntyminen ole enää kasvoja menettämättä mahdollista.

Ylen maanantaina julkistaman kyselytutkimuksen mukaan irtisanomislaki jakaa kansan kahtia perinteiseen oikeistoon ja vasemmistoon.

Hallituspuolueiden äänestäjät kannattavat irtisanomissuojan heikentämistä ja opposition äänestäjät vastustavat.

Teoriassa kiistelyn pitäisi hyödyttää molempia osapuolia. Toistaiseksi kasvavasta kannatuksesta ovat saaneet nauttia vain SDP ja vasemmistoliitto. Erityisen arka asia on kokoomukselle, jonka kannatuskehitys on viimeisissä mittauksissa saanut negatiivisen kulmakertoimen. Vihreät ovat jääneet tässä väittelyssä ulkokehälle, mikä näkyy osaltaan kannatuksen sulamisessa.

Varaventtiilinä kiistassa toimii perustuslakivaliokunta, joka voi todeta erikokoisten yritysten erilaisen irtisanomissuojan perustuslain vastaiseksi. Puheenjohtaja Annika Lapintien (vas.) mukaan tiedustelulaki on kuitenkin valiokunnan kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäisenä. Kiire on myös sote-uudistusta koskevalla lakipaketilla, jota eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta yrittää epätoivoisesti puskea ajoissa perustuslakivaliokunnan pöydälle.

On hyvin mahdollista, että irtisanomissuojaa koskeva esitys ei edes ehdi perustuslakivaliokunnan käsittelyyn ennen vaaleja. Se tarkoittaisi asian raukeamista, mutta poliittisten lakkojen jatkumista eri aloilla läpi talven.

Sellainen lopputulos voi sopia hyvin vasemmistopuolueiden vaalitaisteluun, mutta Suomen taloudelle se olisi kohtalokasta. Huippusuhdanne on muutenkin jo taittumassa. Poliittiset lakot ja työmarkkinauudistusten pysäyttäminen lisäävät talouteen epävarmuutta, jota ei maailmantalouden vedon hidastuessa enää tarvittaisi.

Esitykset poliittisten lakkojen rajoittamisesta ovat perusteltuja mutta tuhoon tuomittuja. Sellainen hallituksen esitys kun pysähtyisi poliittisiin lakkoihin. Poliittisilla lakoilla näyttää ainakin Ylen kyselyn mukaan myös olevan suomalaisten niukan enemmistön tuki.

Hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen yhteenotto voi tuoda ensi kevään eduskuntavaaleissa voiton vasemmistopuolueille. Valtaan päästyään niillä on kuitenkin edessä samat ongelmat, joita Sipilän hallitus yrittää esityksillään ratkoa. Työllisyysaste pitää saada korkeammaksi ja sote-uudistus maaliin.

Lakkoilun ja epävarmuuden rampauttama talous lisää molempien tavoitteiden vaikeuskerrointa.