Yhdessä koko maan hyväksi

Maaseudun Tulevaisuus on tänään Suomen suurin sanomalehti. Päivän lehteä on painettu Jyväskylässä Lehtisepillä yhteensä 500 000 kappaletta, ja se tulee Postin kantamana tavoittamaan maan joka kolkan ja yli miljoona lukijaa. Lehden paperi on valmistettu UPM:n Kaipolan tehtaalla kierrätysmateriaalista ja suomalaisesta puusta.

Kuten lehden materiaali, valmistus ja jakelu, myös Maaseudun Tulevaisuuden tehtävä on valtakunnallinen. Jättinumerolla haluamme korostaa koko Suomen ja jokaisen suomalaisen merkitystä maamme menestykselle. Henkinen ja taloudellinen hyvinvointi syntyy vain yhdessä tekemällä.